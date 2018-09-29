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В Донецке прогремел взрыв: первые подробности
29.09.2018 14:40
В оккупированном Донецке 29 сентября прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.
Об этом сообщается в сепаратистском паблике WarGonzo в Telegram.
"В результате взрыва в Донецке есть раненые. Несколько человек доставлены в травму. По предварительной информации взрыв произошел на съезде компартии ДНР", - говорится в сообщении.
По данным источников паблика, пострадали три человека.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, пострадавшие
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