В Донецке прогремел взрыв: первые подробности

29.09.2018 14:40

В оккупированном Донецке 29 сентября прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

Об этом сообщается в сепаратистском паблике WarGonzo в Telegram.

"В результате взрыва в Донецке есть раненые. Несколько человек доставлены в травму. По предварительной информации взрыв произошел на съезде компартии ДНР", - говорится в сообщении.

По данным источников паблика, пострадали три человека.

Источник : https://apostrophe.ua