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Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка
29.04.2019 15:30
Временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк разбудил достаточно сильный взрыв, за которым последовала перестрелка. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По их данным, особенно отчетливо взрыв был слышен в северных районах города — около «Донецк-Сити», а также западнее, у больницы Вишневского.
«08.40 Донецк Сити не слабый бабах с перестрелкой случился», — пишут дончане.
«08.42 Очень громко и раскатисто одиночный на Вишневского», — добавил другой автор.
Информации о взрыве и подробностей происшествия пока нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, перестрелка
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