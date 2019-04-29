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Архив - Донецкая область

Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка

29.04.2019 15:30
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Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка

Временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк разбудил достаточно сильный взрыв, за которым последовала перестрелка. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По их данным, особенно отчетливо взрыв был слышен в северных районах города — около «Донецк-Сити», а также западнее, у больницы Вишневского.

«08.40 Донецк Сити не слабый бабах с перестрелкой случился», — пишут дончане.

«08.42 Очень громко и раскатисто одиночный на Вишневского», — добавил другой автор.

Информации о взрыве и подробностей происшествия пока нет.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, перестрелка
 
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