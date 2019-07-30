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«Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве
30.07.2019 20:56
Сегодня около 13:00 жители разных районов неподконтрольного Украине Донецка услышали мощный взрыв.
Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com.
По словам пользователей, взрыв погремел в районе села Александровка, расположенного на окраине Донецка:
«01:33. Донецк Что громыхнуло?»
«Донецк. На юге!»
«Да, что-то мощно как рвануло, затяжно, так как гром, но не гром».
«Донецк. Что-то мощное жахнуло в стороне Александровки. Да так, что и свет отрубился на несколько секунд».
На данный момент неизвестно, что это был за взрыв и информации от «местной власти» также, нет.
Теги: Донецк, Донбасс, информация, Александровка, свет, взрыв, соцсети
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