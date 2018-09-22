Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП

22.09.2018 13:25

Жители Донецка возмущены произошедшим в городе взрывом и проклинают боевиков "ДНР", возмущаясь большому количеству вооруженных боевиков на улицах столицы оккупированного Донбасса.

О показательной реакции жителей города на пятничный взрыв в Кировском районе сообщил известный журналист и блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.

Жители Донецка возмущаются, что боевики и наемники с гранатами и оружием разгуливают по городу, представляя опасность для детей и дончан.

"Обсуждают сегодняшний подрыв магазина в Кировском районе. Возмущаются, что быдло с гранатами по Донецку ходит. С добрым утром! Оно с 2014-го там хозяйничает", - написал Казанский, публикуя скриншот диалога жителей Донецка в одном из пабликов города в ответ на произошедший взрыв в магазине.

При этом, по сравнению с 2014-м годом, у значительной части жителей произошло изменение в отношении боевиков и российских наемников, которые воспринимаются как бандиты и утратили статус "защитников".