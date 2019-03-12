«Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой

12.03.2019 10:38

У украинских военнослужащих с приходом весны в зоне ООС на Донбассе стало больше работы, так как им приходится переделывать окопы и извлекать погрязшую в грязи технику.

Об этом сообщают в пресс-службе штаба ООС, передает donpress.com.

Украинские военные отмечают:

«Во время движения сегодня на передовую, колеса автомобиля отказываются ехать через налипшей болото, а ноги вязнут в глине выше косточек. Окопы фактически превратились в грязь, снег мгновенно стаял и ушел под землю».

Тем не менее, в штабе добавили, что бойцы не падают духом и ради победы готовы перетерпеть:

«Они настоящие защитники, которые никогда не предадут то, во что верят, и за что борются. Рискуя собственной жизнью, под вражескими обстрелами они берегут для нас Украину. Помните об этом».