- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой10:38
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены10:19
- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов08:32
- Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой08:09
- Обострение под Донецком: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"07:31
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
«Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой
У украинских военнослужащих с приходом весны в зоне ООС на Донбассе стало больше работы, так как им приходится переделывать окопы и извлекать погрязшую в грязи технику.
Об этом сообщают в пресс-службе штаба ООС, передает donpress.com.
Украинские военные отмечают:
«Во время движения сегодня на передовую, колеса автомобиля отказываются ехать через налипшей болото, а ноги вязнут в глине выше косточек. Окопы фактически превратились в грязь, снег мгновенно стаял и ушел под землю».
Тем не менее, в штабе добавили, что бойцы не падают духом и ради победы готовы перетерпеть:
«Они настоящие защитники, которые никогда не предадут то, во что верят, и за что борются. Рискуя собственной жизнью, под вражескими обстрелами они берегут для нас Украину. Помните об этом».
Теги: Донбасс, весна, грязь, болото, штаб, ВСУ, окопы, военная техника, ООС
- РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком
- “Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе
- Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений
- «Украина не знает с кем она связалась»: Захарченко припугнул ВСУ «Чебурашкой» и «Снежинкой». ВИДЕО
- В Украину привезли первую партию чешских БМП
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой10:38
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены10:19
- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Боевик «ЛНР» с позывным «Муравей» подорвался дома на гранате08:48
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов08:32
- Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой08:09
- Обострение под Донецком: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"07:31
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой10:38
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены10:19
- Ученый сфотографировал "настоящую Несси"10:00
- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Вышел первый трейлер американского сериала о Чернобыле (ВИДЕО)09:00
- Боевик «ЛНР» с позывным «Муравей» подорвался дома на гранате08:48
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов08:32
- Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой08:09
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска