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В Донецке готовится многотысячный митинг: существует опасность провокаций, — блогер
В неподконтрольном Донецке 31 марта готовится масштабное мероприятие под названием «орден Иуды», в котором примут участие около 100 тысяч местных жителей.
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление» со ссылкой на блогера Фашика Донецкого, передает donpress.com.
Как ранее сообщал DonPress, представители группировки «ДНР» планируют изготовить так называемый «орден Иуды» из осколков снарядов. Якобы для этой цели уже собрано более 100 кг металлических обломков.
По данным блогера, на «церемонию вручения» «ордена» действующему президенту Украины, которая состоится на площади Ленина в Донецке 31 марта, планируется собрать 100 тысяч человек. Людей будут привозить на специальных автобусах. Учитывая то, что площадь физически не сможет вместить такое количество людей, толпу будут «дорисовывать» многочисленные пропагандисты из РФ. Размещать участников «акции» будут по специально разработанной схеме (рис.2).
Во время мероприятия на камеры будут рассказаны истории о «геноциде» жителей Донбасса со стороны Петра Порошенко, затем последует символическое вручение «ордена» / «медали Иуды» и запуск в небо 100 тысяч воздушных шаров.
Существует опасность, считает блогер, что во время многолюдной акции могут произойти провокации. Это может быть, например, взрыв с большим количеством пострадавших, который пропагандисты преподнесут как месть Порошенко «непокоренному» народу Донбасса и отвлекающий от фальсификаций на выборах маневр. Кроме того, провокации могут стать поводом для полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, орден, осколки, геноцид, ДНР, Порошенко, провокации
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