На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи

18.03.2019 08:15

В Донецкой области стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). Об этом 17 марта сообщает Правительственный портал.

Так, экстренная медицинская помощь в 2019 году получит 1 млрд грн. бюджетного финансирования. «Запланирована модернизация оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины. В Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП)», – говорится в сообщении.

Как сообщается, теперь она будет финансироваться по такой модели: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% – за счет местных бюджетов.

«Реформа предусматривает обновление алгоритмов диспетчеризации, создание новой IT-инфраструктуры, обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, новые автомобили и оборудование и тому подобное», – отмечается в сообщении.

Источник: https://dnews.dn.ua