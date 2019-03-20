Шесть поселков на Донбассе под обстрелом: боевики применяют запрещенное оружие

20.03.2019 17:40

За минувшие сутки противник семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

По информации ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.

Полоса ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также подверглась обстрелу.

Противник дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Новоалександровка, дважды - из минометов 120-го и 82-го калибров в районе населенного пункта Крымское.

Также стреляли из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новолуганское и из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи пгт Новотошковское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив еще трех оккупантов. Также огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожено одну единицу военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела один наш защитник получил ранения. Потери оккупантов уточняются.

Источник: https://mrpl.city