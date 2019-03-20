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Архив - Донецкая область

В Донецке горит шахта

20.03.2019 18:45
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В Донецке горит шахта

В неподконтрольном Донецке произошел пожар на недействующей шахте в Куйбышевском районе. Об этом сообщают местные жители в соцсети ВКонтакте.

По словам дончан, это уже не первый пожар на шахте Куйбышевской в микрорайоне Азотный. Последний произошел весной прошлого года, тогда горело административное здание. Шахта не работает с 2008 года. Она была закрыта, якобы, также после пожара.

По этому поводу пользователи пишут: «Опять?», «Какой уже раз она горит?», «Ну, как всегда…»

Официальной информации по факту пожара пока нет. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, шахта, пожар
 
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