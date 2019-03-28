- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе
Правительство упростило строительство военных сооружений в Луганской и Донецкой областях для повышения обороноспособности Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Кабмин утвердил постановление, согласно которому новое строительство, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт военных аэродромов, арсеналов, баз и складов, коммунальных сооружений и инженерных сетей (с классом последствий СС1, СС2) на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Службы внешней разведки не требует получения разрешений. Это касается мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Луганской и Донецкой областях.
"Для ускорения строительства необходимых военных сооружений в Луганской и Донецкой областях было принято решение осуществлять новое строительство, реконструкцию и капремонт военных аэродромов, арсеналов, складов и других несложных сооружений на территории военных частей без получения разрешения ГАСК", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Это решение касается нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов казарменно-жилищного фонда военных городков (кроме жилых домов).
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, военные, Кабмин
- Российские спецслужбы начали на Донбассе зачистку "ненадежных" командиров боевиков
- Известная украинская певица присоединилась к команде Ляшко
- Эхо жуткого ДТП в Константиновке: военных ждут суд и "сухой закон" (ВИДЕО)
- В Бахмутском районе 25 февраля один военнослужащий погиб, один попал в плен к боевикам
- В "ДНР" намерены всех мужчин до 55 лет призывать на длительные военные сборы
- Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Какое наказание ждет украинцев за просрочку «коммуналки»: подробности09:00
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Усик отказался защищать титул чемпиона WBA в бою с Лебедевым08:40
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Нибиру отменила весну: ученые представили доказательства катастрофических последствий08:00
- Как заработать на монетизации субсидий: появились подробности07:45
- В Кропивницком прогремели мощные взрывы: трое пострадавших (ВИДЕО)07:31
- Трамп поставил России жесткий ультиматум07:09
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%