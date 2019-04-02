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Ветер северный: Житель Донецка показал «Владимирский централ». ВИДЕО
Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Алексей в марте посетил российский город Владимир. Во время осмотра достопримечательностей города он акцентировал свое внимание на тюрьме для особо опасных преступников, известной благодаря песне Михаила Круга как «Владимирский централ», пишут Донецкие новости.
Официально данное учреждение именуется как Федеральное казенное учреждение Тюрьма № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области (ФКУ Т-2 УФСИН РФ).
Тюрьма была построена по указу императрицы Екатерины II в 1783 году. В 1906 году стала именоваться «централом» (центральной тюрьмой). В ней содержали политических заключенных. В здании пересыльной тюрьмы, построенном в 1825 году, ныне находится СИЗО № 1 Владимира.
В начале 1921 года Владимирский централ стал губернским изолятором специального назначения (политизолятор).
При СССР Владимирская тюрьма входила в систему «особых лагерей и тюрем» со строгим режимом для содержания «особо опасных государственных преступников». Здесь удерживались осужденные к лишению свободы шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, меньшевики, эсеры, анархисты, белоэмигранты и участники иных антисоветских организаций. В служебных документах она значилась как «Владимирская тюрьма особого назначения МГБ СССР».
«Здание очень большое. Я его даже обойти все не смогу. Это незабываемый "Владимирский централ", иначе – ФКУ тюрьма № 2 для особо опасных преступников», – комментирует дончанин.
На пути ему встречаются таблички с надписью «Запретная зона – проход запрещен».
Он акцентирует на высоте ограждений: «Заборчик здесь такой, что жулик не перепрыгнет. Очень крепок».
«Если честно, здесь даже стремно находиться… "Ежи" на дорогах», – описывает он свои ощущения.
Теги: Донецк, Донбасс, Владимир, тюрьма
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