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"Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО
В "Л/ДНР" давно забыли, что значит делать фотографии и видеосъемку на улице, ведь оккупанты могут даже самые невинные кадры приравнять к попытке шпионажа в пользу Киева, лишить свободы и даже жизни за подобное "самоуправство".
Житель оккупированной Горловки (Донецкая область), который в социальных сетях публикует посты под никнеймом Михаил Светлов, поделился новым видео, снятом в родном городе, сообщает "Диалог.UA".
Кадры сменяют друг-друга под музыку, за кадром их никто не комментирует, но при этом видео говорит само за себя. На первых секундах горловского видео, кажется, что перед нами самый обычный населенный пункт, каких сотни на просторах страны. Но вскоре взгляд фиксирует детали, связанные с войной и оккупацией. Это выбитые взрывами снарядов окна квартир, чьи хозяева давно покинули опасную территорию, отделение "банка", который почему-то не имеет названия, огромное количество объявлений на стене о поездках в российские города, куда местные жители приспособились мотаться на заработки. В конце – неприличная надпись на стене в адрес Путина. Ее старательно пытались замазать черной краской, но трехбуквенное слово возле фамилии российского президента предательски просвечивается сквозь "камуфляж".
"Свое новое видео я назвал "Да что ты знаешь об отчаянии?!!" Именно слово "отчаяние" больше всего характеризует нынешнюю ситуацию в городе", - пишет Михаил Светлов. "Это самый центр города. Здесь много пешеходов, машин. Но это не спасает от отчаяния, которое смотрит со всех сторон выбитыми окнами, заколоченными дверями, брошенными магазинами, невостребованными помещениями", - подводит горловчанин неутешительный итог пятилетней оккупации родного города. Ранее сообщалось: в оккупированном Дебальцево школьникам ставят в пример погибшего бандита из "ополчения" "Толстого".
Теги: Донбасс, Путин, Горловка, шпионаж, заработок, оккупация, ДНР, соцсети
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