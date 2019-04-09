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Архив - Донецкая область

В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка

09.04.2019 09:31
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В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка

Вчера, 8 апреля, в прифронтовом поселке Зайцево на Донетчине заработало новое отделение Ощадбанка, сообщает avdeevka.city.

По словам главы ОГА Александра Куця, отделение будет работать шесть дней в неделю, обслуживая в день примерно по 200 человек.

«Получить социальные выплаты, пенсии, открыть карточные счета, воспользоваться банкоматами и терминалами смогут местные жители и жители временно оккупированных территорий. Ранее получить банковские услуги они могли только в Бахмуте, преодолевая для этого расстояние в более чем 20 км», - подчеркнул руководитель региона.
Александр Куць отметил, что в прифронтовой зоне в Донецкой области сейчас работает 4 отделения Ощадбанка (в Авдеевке, Светлодарске, Марьинке и Зайцево), а также , созданные на базе КрАЗов.

С начала российской агрессии в Донецкой области Ощадбанк вынужден был приостановить работу 276 своих отделений.

В новом отделении глава ОГА и председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный подписали меморандум о сотрудничестве по поддержке малого бизнеса.
«Развитие малого предпринимательства - один из наших приоритетов, - подчеркнул Александр Куць. - Понимаем, что люди нуждаются в четких правил игры и механизмах для реализации своих идей. Именно это является основой доверия к государству, а соответственно и честного и прозрачного ведения бизнеса. Спасибо Ощадбанку, вместе с которым мы сегодня делаем еще один важный шаг в этом направлении».



Теги: Донбасс, Донецкая область, открытие, банкомат, Ощадбанк, терминал, социальные выплаты, Зайцево, пенсии
 
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