Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?

11.04.2019 14:30

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе готова объявить режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников. Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик, передает пресс-служба миссии.

«Трехсторонняя контактная группа сошлась во мнении о необходимости объявления данного перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для окончательного согласования деталей этого перемирия», - говорится в сообщении.

По словам Мартина Сайдика, для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно.

Отмечается, что на встрече рабочая подгруппа по вопросам безопасности также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарное разминирование.

Источник: https://mrpl.city