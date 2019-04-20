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Архив - Донецкая область

Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез

20.04.2019 13:30
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Пушилин просит не воспринимать «пасхальное перемирие» всерьез

«Глава» «ДНР» Денис Пушилин недоволен заявлением президента Украины Петра Порошенко о достигнутой договоренности о «пасхальном перемирии».

Об этом говорится в колонке Пушилина для газеты «Вечерняя Макеевка», передает donpress.com.

«Глава» «ДНР» уверяет, что это заявление вызывает «недоумение», так как он лично не давал на перемирие согласия.

«С кем Порошенко согласовывал дату очередного начала „режима тишины“?» — возмущен Пушилин.

Он также утверждает, что «республики» якобы выступают за «абсолютное бессрочное перемирие, а не его имитацию», но не могут согласовать эти намерения.

Он назвал заявление Петра Порошенко предвыборным пиар-ходом.

«Подобная предвыборная риторика не может восприниматься нами всерьез», — заявил Пушилин.



Теги: Донбасс, выборы, Пасха, перемирие, ДНР, Порошенко, Пушилин
 
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