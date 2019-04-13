- Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"08:29
- Соцсети показали кадры мощного взрыва на полигоне в Торезе. ВИДЕО 08:11
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"
В кадр попал Киевский проспект Донецка. Ему в разгар оккупации Донбасса досталось больше всего. Сейчас здесь до сих пор руины. Но в уцелевших домах поныне живут люди.
Жители Донецка мрачные фото разрухи Киевского проспекта показали в соцсети. Некоторые разрушенные дома жители после бомбежек террористов "подлатали". Хотя есть и те здания, которые ремонтировать "власть" "ДНР" так и не собирается, передает "Диалог.UA".
"Киевский проспект (въезд в город со стороны ДАП). Очень сильно ему досталось. Но в домах продолжают жить люди", - говорится в подписи к кадрам. Жители Донецка констатировали, что некогда цветущий и один из обеспеченных регионов Украины сейчас превратился в зону отчуждения. "Был город Лиги чемпионов и евро чемпионатов, а теперь город постсоветских митингов и парадов военной техники… Да уж, жаль Донецк…" "Теперь - все. Разруха надолго", - пишут в комментариях к фото.
Теги: Донецк, Донбасс, ремонт, фото, руины, оккупация, ДНР, соцсети
- В сети обнародованы новые пустынные снимки из Донецка
- Плохая новость для жителей оккупированного Донецка
- Война главарей "ДНР": Ходаковский наносит новый удар
- Расстрелянная "Юность": фотопрогулка по донецкому дворцу молодёжи (ФОТО)
- Ужасный пожар в центре Донецка: новые подробности
- Донецк накрыла огненная волна
- Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"08:29
- Соцсети показали кадры мощного взрыва на полигоне в Торезе. ВИДЕО 08:11
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"08:29
- Соцсети показали кадры мощного взрыва на полигоне в Торезе. ВИДЕО 08:11
- Гороскоп на 13 апреля: Рыб ждут конфликты, а Козероги будут слишком упрямы07:48
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом20:41
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали