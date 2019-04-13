Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля

13.04.2019 13:51

На Донбассе, 11 апреля, вследствие вражеского обстрела вблизи Гранитного погиб украинский военный Владимир Лысаковский.

Об этом в Facebook сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ, передает donpress.com.

Владимир получил тяжелые ранения и был сразу госпитализирован. Однако медикам не удалось спасти военного, его ранение было несовместимо с жизнью.

«До последнего вздоха Владимир оставался верен украинскому народу, своим боевым собратьям, клятве морского пехотинца — быть отважным воином, преданным защитником, истинным побратимом», — говорится в сообщении.