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Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля

13.04.2019 13:51
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Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля

На Донбассе, 11 апреля, вследствие вражеского обстрела вблизи Гранитного погиб украинский военный Владимир Лысаковский.

Об этом в Facebook сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ, передает donpress.com.

Владимир получил тяжелые ранения и был сразу госпитализирован. Однако медикам не удалось спасти военного, его ранение было несовместимо с жизнью.

«До последнего вздоха Владимир оставался верен украинскому народу, своим боевым собратьям, клятве морского пехотинца — быть отважным воином, преданным защитником, истинным побратимом», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, госпитализация, гибель, ВМС, обстрел, морская пехота, ранения, ВСУ
 
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