Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки

13.04.2019 18:44

В сети показали фотографии как сейчас выглядит парк Металлургов и школа № 9 в неподконтрольной Макеевке (Донецкая область). Об этом сообщают в Telegram-канале «В Макеевке. В Донецке. Новости», пишет ДонПресс.

«А какой раньше парк, ДК был…», — написали в сети.

На снимках видно, что все здания пришли в упадок, разрушены и полностью заброшены.