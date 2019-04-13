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Архив - Донецкая область

Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки

13.04.2019 18:44
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Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки

В сети показали фотографии как сейчас выглядит парк Металлургов и школа № 9 в неподконтрольной Макеевке (Донецкая область). Об этом сообщают в Telegram-канале «В Макеевке. В Донецке. Новости», пишет ДонПресс.
«А какой раньше парк, ДК был…», — написали в сети.
На снимках видно, что все здания пришли в упадок, разрушены и полностью заброшены.



Теги: Донбасс, Макеевка, школа, парк, разруха
 
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