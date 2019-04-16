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Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями
Передовые подразделения украинской армии смогли отбить атаку диверсионно-разведывательной группы "ДНР" на мариупольском направлении. При этом шквальный огонь украинских военных в ответ на штурм вынудил боевиков отступать с потерями. О подробностях боевого столкновения сообщили украинские военные на странице ООС в социальной сети, пишет Диалог.UA.
Диверсанты боевиков "ДНР" начали продвижение к украинским позициям под прикрытием огня, планируя зайти в тыл подразделений ВСУ. Однако группа диверсантов в составе 12 человек была вовремя идентифицирована и накрыта плотным огнем стрелкового оружия. "Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона. Враг начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными", — сообщили украинские военные.
Теги: Донбасс, Мариуполь, штурм, боевики, ВСУ
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