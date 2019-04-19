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В Донецке произошел провал грунта

19.04.2019 12:11
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В Донецке произошел провал грунта

В Кировском районе неподконтрольного украинским властям Донецка образовался провал грунта глубиной 2 метра. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
Как утверждают в «ДНР», провал грунта глубиной 2 м на площади 1,5 кв. м образовался 17 апреля над канализационным коллектором диаметров 600 мм, расположенным по ул. Бирюзова в Кировском районе. Как отмечается, пропускная способность коллектора не была нарушена.
«18 апреля для проведения работ на коллекторе, перекрыто водоснабжение абонентам 60 многоквартирных домов разной этажности. Ведутся восстановительные работы», – уверяют в «ДНР».
Там добавляют, что в восстановительных работах, помимо аварийной бригады, задействованы экскаватор и самосвал.



Теги: Донецк, Донбасс, грунт, провал
 
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