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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: Скопилось более трехсот авто

23.04.2019 09:00
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Ситуация на КПВВ: Скопилось более трехсот авто

Как сообщает Госпогранслужба, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 50/40; «Марьинка» - 50/70; «Новотроицкое» - 50/40; «Гнутово» - 0/10.



Теги: Донбасс, авто, очередь, КПВВ
 
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