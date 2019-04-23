В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО

23.04.2019 15:39

Во временно оккупированной Горловке в районе «Горловского моря» и вблизи жилых домов загорелись сухие камыши.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке, вчера в вечернее время, около 20:00, загорелись сухие камыши в районе городского водоема «Горловское море» и жилых домов.

Прибывшие на место происшествия пожарные несколько часов с помощью подручных средств тушили пожар. К счастью, обошлось без жертв и огонь не перекинулся на жилые дома.

Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Рассматриваются как бытовая версия пожара, так и умышленный поджог.