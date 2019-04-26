В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»

26.04.2019 12:31

Во временно оккупированном Донецке идет охота за инакомыслящими. Так, за свою позицию несколько студентов университета «заперли на подвал».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке, как и в других населенных пунктах, люди боятся высказываться вслух. Любое слово может быть истолковано, как крамола. Кто донесет «куда следует», порой, даже, невозможно представить.

Так, во временно оккупированном Донецке несколько студентов университета «заперли на подвал» по доносу одного из замдеканов.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Донецк В Универе ходят слухи шо заперли на подвал несколько студентов, обс грят до десятка, поясняют выкрыли целую секту украинолюбитей замаскированных под украинофобов. Подэкують всё брагодаря одному из замдеканов «из внутренних органов»».