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Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области получили от своих «командиров» приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В двух случаях на блокпосте вооруженных формирований к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований вновь не разрешил патрулю Миссии проехать на юг в направлении Новоазовска и на восток в направлении границы с Российской Федерацией, ссылаясь на «приказы от своего командира».
На блокпосте вооруженных формирований на восточной окраине н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии проехать дальше».
Источник : https://news.dn.ua
Теги: наблюдатели, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
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