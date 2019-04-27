Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

27.04.2019 15:20

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области получили от своих «командиров» приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В двух случаях на блокпосте вооруженных формирований к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований вновь не разрешил патрулю Миссии проехать на юг в направлении Новоазовска и на восток в направлении границы с Российской Федерацией, ссылаясь на «приказы от своего командира».

На блокпосте вооруженных формирований на восточной окраине н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии проехать дальше».

Источник : https://news.dn.ua