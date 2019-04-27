Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе

В течение 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 20 преступлений. Об этом и не только сообщил представитель пресс-центра ОС Алексей Жуганов.

По словам Жуганов правоохранители из состава Объединенных сил продолжают выполнять задачи по соблюдению действующего законодательства Украины в районе проведения операции. По распоряжению командующего ОС, в населенных пунктах и на основных путях сообщения проводятся фильтрационные мероприятия, внедрены усиленный контрольно-пропускной режим и круглосуточное несение патрульно-постовой службы.

За минувшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 863 административных правонарушения. В районе проведения операции ОС правоохранителями раскрыто 20 преступлений.

По результатам следственных действий по подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы шесть человек.