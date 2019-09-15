В "ЛНР" запретили украинские символы: сначала там избавляются от Украины, а потом ждут признания и переговоров

15.09.2019 09:30

В школах оккупированного Луганска из учебников приказали изъять не только страницы, на которых были изображены символы Украины, но даже страницы с упоминаниями об Украине в текстах.

Родителям также сказали заменить дневники, купленные в Украине. О таком "нововведении" в Луганске и в "ЛНР" рассказал в Twitter блогер с ником "hochu domoy". Другие пользователи соцсети из Донецка и Горловки в комментариях рассказали, что в некоторых школах "республики" "ДНР" еще в 2014 году "ватные" представители "администрации" и учителя сожгли украинские флаги, сообщает Диалог.UA.

Также некоторые участники обсуждений отмечали, что изъятие в "ДНР/ЛНР" страниц с упоминаниями об Украине из учебников сложно назвать иначе, кроме как признаком того, что у оккупационной "власти", как говорят в народе, "окончательно снесло крышу". Да и успешность этой затеи – более чем сомнительная. Можно убрать из учебников упоминания об Украине (кстати, это – красноречивое свидетельство того, что школьники в ОРДЛО все еще учатся таки по украинским учебникам, а затея оккупационной "власти" со снабжениями школ в ОРДЛО российскими учебниками оказалась провальной), но как убрать Украину из всего остального? Из паспортов родителей школьников, из свидетельств о рождении детей, из разговоров бабушек и дедушек, ездящих за пенсией на неоккупированную территорию Украины. Потому результат всех этих "выкрутасов" с учебниками – только порча ценных книг и очередное подтверждение глупости и недолекости оккупационной "власти" в ОРДЛО. "Это начало их конца, у боевиков полным ходом агония", "Сначала в "ДНР/ЛНР" жгут символы Украины, потом уничтожают наши учебники, а потом хотят признания и переговоров" - пишут в соцсети.