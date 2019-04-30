Будут ли в ближайшее время отменены электронные пропуска

30.04.2019 10:12

Ежедневно пересечение линии разграничения в зоне проведения ООС становится тяжелым испытанием для тысяч людей. В настоящее время для пересечения подконтрольных правительству КПВВ действуют электронные пропуска. Однако, появилась инициатива об их отмене.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, основываясь на неутешительной статистике и стремясь найти наиболее оптимальные пути для урегулирования конфликт, депутат рубежанского городского совета от БПП «Солидарность» Денис Денищенко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отменить электронные пропуска через линию разграничения. Об этом депутат сообщает на своей странице в Facebook.

Денищенко считает, что электронные пропуска «стали олицетворением дискриминации, нарушения конституционных прав и свобод» и утверждает, что отмена электронных пропусков – это путь к объединению:

«Каждый день на КПВВ километровые очереди. Люди приезжают, чтобы глотнуть свежего украинского воздуха. И что они получают? Отчаявшиеся украинцы, которые смогли доехать до блокпостов, ночуют в полях, ловят попутки и пытаются выбраться на «родную землю», проклиная, войну, оккупантов и… пропускной режим. Электронные пропуска, которые стали олицетворением дискриминации, нарушения конституционных прав и свобод. Паспорт гражданина Украины – вот главный документ, по которому человек должен быть идентифицирован».