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В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта
Переселенец из Донецка избил лаборанта в рентген-кабинете в Мариуполе.
Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, пишет 0629.
10 сентября 2017 г. в ренген-кабинете городской больницы № 9 в Приморском районе возник конфликт. Мужчина, вынужденный переселенец из Донецка, находясь в пьяном состоянии, поругался с медицинским лаборантом. Спор перерос в драку и мужчина вначале ударил женщину по голове, а потом схватил за волосы и ударил о ренген-аппарат. В результате у потерпевшей произошло сотрясение мозга и синяк, что в сумме является легкими телесными повреждениями.
На суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что давал лаборанту 3000 грн на лечение.
Суд признал мужчину виновным по ст. 125 ч.2. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере1020 грн.
Теги: Донецк, Донбасс, Мариуполь, избиение, лаборант, переселенец
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