В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку

28.05.2019 16:15

В Мариуполе водителя маршрутного автобуса осудили за избиение пассажирки-пенсионерки.

Информация об этом опубликована в реестре судебных решений.

В июле 2017 г. примерно в 18:20 в маршрутном автобусе №156 возник конфликт с пожилой пассажиркой из-за оплаты проезда. В итоге водитель подошел к пенсионерке, схватил ее за предплечье левой руки и вытолкнул из салона. У женщины были обнаружены синяки, что было квалифицировано, как легкие телесные повреждения.

На суде обвиняемый водитель свою вину не признал. Он сказал, что работает уже 10 лет и пояснил, что слышал как кондуктор и пассажир ссорятся, потому что женщина отказывается платить за проезд полную сумму. Водитель добавил, что пенсионерка стояла около двери и не давала пройти женщине с ребенком. На остановке он взял ее за руку и вывел из салона не применяя силу.

В свою очередь пенсионерка заявила, что имеет право на льготный проезд и дала 2 грн кондуктору, однако на ее стали кричать и требовать полной оплаты. Потерпевшая утверждает, что не успела достать пенсионное удостоверение до того как водитель грубо вытолкнул ее из автобуса. Женщина сообщает, что после этого рука сильно болела, и это нанесло ей физическую и психологическую травму.

Суд решил признать водителя автобуса виновным по ст. 125 УК Украины (легкие телесные повреждения). Ему назначен штраф в размере 850 грн, а в пользу потерпевшей он еще должен заплатить 1000 грн. в качестве компенсации морального ущерба.