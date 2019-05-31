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"Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому
С подачи московских кураторов жители оккупированного города просят нового президента легализовать "республики" и пойти на прямые переговоры с боевиками. В самопровозглашенной "ДНР" стартовала акция о признании Владимиром Зеленским выбора Донбасса, передает "Диалог UA ".
В СМИ, которые контролируют оккупационные власти Донбасса, вышла целая серия публикаций со "мнениями жителей региона", где они якобы от своего имени просят Владимира Зеленского пойти на уступки Путину. "Желательно, чтобы они переговоры назначили и вели диалог. Это сейчас самое главное для установления мира"; "Я думаю, что он умный парень, он сделает все. Но я бы на его месте прежде всего отвела войска, а потом уже разговаривала. Отвел бы войска так, чтобы люди уже не погибали"; "Хотелось бы, чтобы бы было какое-то взаимопонимание, но мы на это надеемся"; "Нужно дружить со всеми: и с Россией, и с Украиной"; "К миру приведет, я думаю", - такие высказывания публикуют местные газетчики, расчитывая на пропагандистский эффект.
Теги: Донбасс, признание, сепаратисты, ДНР, Зеленский
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