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ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер
Украинские защитники смогли вытеснить вражеские силы из опасной позиции под названием «Дерзкая», что под Мариуполем. Более того, наши воины заняли стратегическую высоту. О продвижении армии Украины на Востоке нашей страны, как пишет replyua.net, рассказал офицер под ником Serg Marco.
В частности, военный сообщил, что вражеская позиция «Дерзкая», что под Пикузами вблизи Мариуполя, на протяжении длительного времени была «головной болью» для наших бойцов. Он отметил: «Эта позиция находилась в самой высокой точке, и она контролировала Водяное. Рядом с ней проводились самые ожесточенные бои». Согласно ее данным, боевики несли там самые серьезные потери.
Военный также добавил: «А после этого морские пехотинцы подкрались к ней, и начали копать в тыл, захватив данную позицию в огневой мешок». В результате российские наемники вынужденно сдались. Офицер также добавил: «Неделю назад… сепары просто ушли и не возвратились назад. Бойцы ВСУ тут же зашли на вражеские позиции». Напоследок он добавил: «Вот такая тактика в позиционной войне. Никаких штурмов. Крадкой, тихо. Однако с большими вражескими потерями. И что самое интересное, сейчас там никто не стреляет».
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, ВСУ
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- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
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