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«Осторожно, мины!»: Эксперты и политики об условиях полного разминирования Донбасса
На околице села Сопино под Мариуполем команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые с начала войны на Донбассе обнаружила предупредительный знак о минной опасности.
Знак прикреплен к забору под телекоммуникационной вышкой. На красном фоне – белые буквы, надпись на русском языке: «Осторожно, мины!». В то же время большинство заминированных участков, особенно в «серой зоне», не обозначены вовсе.
В результате с начала боевых действий и до середины января этого года, по данным Министерства обороны Украины, по обе стороны конфликта на минах подорвались 833 человека, 269 из них погибли. На полное разминирование нескольких тысяч квадратных километров территории, говорят эксперты, понадобится минимум 10-15 лет и не менее миллиарда долларов.
Отдельные политики, впрочем, считают, что окончательно обезопасить населенные пункты Донбасса можно только после установления международного контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, народный депутат Украины Александр Вилкул уверен, что без помощи ООН не обойтись.
«На территории, которую мы не контролируем, должна заработать временная администрация под эгидой ООН. Должны состояться выборы по украинскому законодательству и с участием украинских политических партий для того, чтобы они были признаны во всем мире. Параллельно должны быть приняты законопроекты в логике Минских соглашений, которые и так наша власть обязалась принять 4,5 года назад. И, наконец, полноценная реинтеграция Донбасса: и политическая, и экономическая», - заявил Вилкул.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, ДНР, ЛНР, мины
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