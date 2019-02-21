Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ

21.02.2019 19:05

С начала суток подразделения НВФ 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

2 обстрела противник осуществил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ трижды обстреляли позиции украинских защитников:

из минометов калибра 82 мм — у населенного пункта Пески;

из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов — в районе населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Павлополь.

В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: https://donpress.com