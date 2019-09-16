Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»

16.09.2019 11:32

Бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, по какой причине, соглашаясь на принятие «формулы Штайнмайера» украинское государство получит бомбу быстрого действия. Речь идет о «ЛДНР» в составе Украины, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «Апостроф».



В частности, Илларионов заявил: «Я не могу представить, что помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков стал бы говорить о «формуле Штайнмайера», которую сейчас готовятся подписать, не обсудив этот вопрос с украинскими партнерами. Я не знаю, какая конкретная модальность была, но совершенно очевидно, что эта тема обсуждается. Естественно, мы знаем не обо всех переговорах. Мы следим за теми комментариями, которые делают официальные лица, и через них пытаемся реконструировать содержание проходящих переговоров. Еще раз скажу, исходя из того, насколько оперативно Ушаков отозвался на комментарии и Зеленского, и Пристайко о формуле Штайнмайера. Если формула готовится к подписанию в рамках нормандского формата - это означает, что она обсуждалась на украинско-российских переговорах».



Таким образом, он подытожил: «Киев получит даже не бомбу замедленного действия, она будет бомбой достаточно быстрого действия, ведь запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых соглашений, достигнутых в Минске. В результате два квазигосударственных образования будут в составе Украины, а это заблокирует внутренне развитие страны по всем направлениям».