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Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»
Бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, по какой причине, соглашаясь на принятие «формулы Штайнмайера» украинское государство получит бомбу быстрого действия. Речь идет о «ЛДНР» в составе Украины, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
В частности, Илларионов заявил: «Я не могу представить, что помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков стал бы говорить о «формуле Штайнмайера», которую сейчас готовятся подписать, не обсудив этот вопрос с украинскими партнерами. Я не знаю, какая конкретная модальность была, но совершенно очевидно, что эта тема обсуждается. Естественно, мы знаем не обо всех переговорах. Мы следим за теми комментариями, которые делают официальные лица, и через них пытаемся реконструировать содержание проходящих переговоров. Еще раз скажу, исходя из того, насколько оперативно Ушаков отозвался на комментарии и Зеленского, и Пристайко о формуле Штайнмайера. Если формула готовится к подписанию в рамках нормандского формата - это означает, что она обсуждалась на украинско-российских переговорах».
Таким образом, он подытожил: «Киев получит даже не бомбу замедленного действия, она будет бомбой достаточно быстрого действия, ведь запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых соглашений, достигнутых в Минске. В результате два квазигосударственных образования будут в составе Украины, а это заблокирует внутренне развитие страны по всем направлениям».
Теги: Донбасс, Путин, война, ДНР, ЛНР
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