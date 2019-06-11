«Шахтер» остался без тренера

11.06.2019 12:08

Португальский тренер Паулу Фонсека завершает свою работу в донецком «Шахтере», пишут Донецкие новости.

Возглавив «горняков» 1 июня 2016 года, Паулу за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 «золотых дубля» и вернул «Шахтеру» абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы «оранжево-черные» выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Символично, что Паулу уходит непобежденным: вместе с ним «Шахтер» выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.