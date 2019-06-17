Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома

17.06.2019 08:03

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке от тяжелого обстрела, который продолжается в городе уже около часа, пострадали жилые дома. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их данным, особенно сильно обстрелы слышны в Куйбышевском и Петровском районах города.

Как отметил «мэр» Горловки Иван Приходько, в Куйбышевском районе по адресу ул. Башкирская, 70 снаряд попал в жилой дом.

«Попадание в летнюю кухню», — отметил Приходько.

Кухня в результате попадания снаряда загорелась. Других подробностей по данному инциденту пока нет.

Обстрелы ведутся в сторне Донецкого аэропорта и н.п. Спартак. По разным данным, применяюся минометы калибра 120 и 82 мм, пулеметы, тяжелая артиллерия.

Источник: https://donpress.com