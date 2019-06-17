Главная / Новости / Донецкая область / Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
Последние новости раздела
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ22:32
- Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах21:11
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории20:59
- Через «Успенку» и «Мариновку» из РФ въезжают и выезжают тентованные грузовики20:31
- Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское17:48
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике17:15
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці… 15:52
Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
17.06.2019 08:03
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке от тяжелого обстрела, который продолжается в городе уже около часа, пострадали жилые дома. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их данным, особенно сильно обстрелы слышны в Куйбышевском и Петровском районах города.
Как отметил «мэр» Горловки Иван Приходько, в Куйбышевском районе по адресу ул. Башкирская, 70 снаряд попал в жилой дом.
«Попадание в летнюю кухню», — отметил Приходько.
Кухня в результате попадания снаряда загорелась. Других подробностей по данному инциденту пока нет.
Обстрелы ведутся в сторне Донецкого аэропорта и н.п. Спартак. По разным данным, применяюся минометы калибра 120 и 82 мм, пулеметы, тяжелая артиллерия.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, жилой дом
Читайте также:
- В Донецке - разрушения от обстрела. Данные по жертвам уточняются
- "22 июня, ровно в четыре часа" начался обстрел Донецка
- В Донецке с утра прилеты: на Октябрьском контузило детей
- Битва за Донецк: 8 кандидатов в мэры
- Украинские воины ранены после обстрела боевиками Песок
- В ДНР обвинили в обстреле Донецка из "Градов" "неподконтрольные Киеву нацбатальоны"
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ22:32
- Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики21:48
- Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах21:11
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории20:59
- Через «Успенку» и «Мариновку» из РФ въезжают и выезжают тентованные грузовики20:31
- Боевики вербуют переданных Украине заключенных. ВИДЕО19:33
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п.Ясное19:06
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- В Николаеве аниматоры вылили на руки 5-летнему мальчику жидкий азот. Ребенок получил ожоги07:10
- Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ22:32
- Песков объяснил, что Путин думает о Зеленском и чего от него хочет: есть 2 требования22:10
- Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики21:48
- "Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс21:19
- Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах21:11
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""