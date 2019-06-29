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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка

29.06.2019 13:11
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Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дороги в районах временно оккупированных н.п. Перовское, Богдановка, Викторовка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«25 июня примерно в 170 м к северу от участка разведения в районе Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия впервые обнаружил 2 противотанковые мины (TM-62) рядом с зафиксированными ранее 35 противотанковыми минами (TM-62), которые были установлены на дороге между Богдановкой и н. п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка)».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, дороги, ДНР, боевики, минирование
 
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