В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки

20.10.2019 16:49

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Спартак на дороге, ведущей к временно оккупированнойЯсиноватой установили поперек дороги противотанковые мины и бетонные блоки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«15 октября на северной окраине н. п. Спартак(неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка) БПЛА СММ среднегорадиуса действия зафиксировал 44 противотанковые мины, установленные (пооценке, некоторое время назад) в 2 ряда поперек дороги, ведущей к н. п.Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).Ориентировочно в 180 м к югу от этих мин БПЛА впервые зафиксировал дорожноезаграждение, состоявшее из бетонных блоков, размещенных поперек всей шириныдорожного покрытия».