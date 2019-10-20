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Архив - Донецкая область

В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки

20.10.2019 16:49
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В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Спартак на дороге, ведущей к временно оккупированнойЯсиноватой установили поперек дороги противотанковые мины и бетонные блоки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«15 октября на северной окраине н. п. Спартак(неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка) БПЛА СММ среднегорадиуса действия зафиксировал 44 противотанковые мины, установленные (пооценке, некоторое время назад) в 2 ряда поперек дороги, ведущей к н. п.Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).Ориентировочно в 180 м к югу от этих мин БПЛА впервые зафиксировал дорожноезаграждение, состоявшее из бетонных блоков, размещенных поперек всей шириныдорожного покрытия».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, Спартак, беспилотник, дороги, ДНР, боевики, мины
 
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