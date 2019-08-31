Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами взлетные полосы Донецкого аэропорта

31.08.2019 10:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами взлетные полосы и рулежную дорожку в Донецкого аэропорта. Также минируют окраины временно оккупированного Докучаевска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«26 августа БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 132 противотанковые мины в районе разрушенного Международного аэропорта «Донецк»: первая группа (60 мин, установленных в три ряда) располагалась поперек бывшей взлетно-посадочной полосы; вторая группа (50 мин, установленных в три ряда поперек бывшей рулежной дорожки) находилась в 900 м к юго-западу от первой группы, а третья группа (22 противотанковые мины, установленные в три ряда поперек бывшей рулежной дорожки) была в 150 м к югу от второй группы. По оценке СММ, эти мины были установлены ранее и принадлежат вооруженным формированиям.

28 августа члены патруля Миссии впервые видели 5 противотанковых мин (TM-62) на обочине дороги возле блокпоста вооруженных формирований на северной окраине н. п. Докучаевск(неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка). Рядом с ними был замечен знак, предупреждающий о минной опасности (красный квадрат с изображением черепа и перекрещенных костей)».