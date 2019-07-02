В Мариуполе выгорело поле

02.07.2019 21:44

Сегодня, 2 июля, около 13:00 произошел пожар на поле за автостанцией АС-2.

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

По предварительной информации, загорелась сухая трава.

Мариупольцы сообщают, что запах дыма и гари доносился до кинотеатра "Савона".

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения и площадь пожара уточняются.

По информации пресс-службы ГСЧС, в Донецкой области объявлен высокий класс пожарной безопасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 2-5 июля на территории области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Несмотря на то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - сообщили спасатели.