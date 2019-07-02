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В Мариуполе выгорело поле
Сегодня, 2 июля, около 13:00 произошел пожар на поле за автостанцией АС-2.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
По предварительной информации, загорелась сухая трава.
Мариупольцы сообщают, что запах дыма и гари доносился до кинотеатра "Савона".
На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения и площадь пожара уточняются.
По информации пресс-службы ГСЧС, в Донецкой области объявлен высокий класс пожарной безопасности.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 2-5 июля на территории области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Несмотря на то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - сообщили спасатели.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, поле
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