«Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля

21.07.2019 10:20

Сегодня утром, 21 июля, КПВВ «Майорское» приостановил работу из-за анонимного сообщения о минировании. Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 08:35, возобновления работы КПВВ «Майорское» и пересечения линии разграничения ожидали 150 транспортных средств на въезд на контролируемую территорию и 60 автомобилей на выезд ко временно неподконтрольной территории Украины.

Остальные контрольных пунктов въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Stanislav: «4:12. Очередь на "Каргилле" от моста, льготы уже пол-посадки»;

«Sharap»: «5:22. Стою с 4-х утра на "Каргилле" в общей очереди. На 5 утра общая уже наверху моста, льгота машин 15, до начала моста»;

Vera: «7:08. "Каргилл". Вчера не проехали. Ночевали (остались 7, в 5 утра стали 40 – все проехали в 6:45. Очередь была далеко на мосту, льготка до моста»;

«Sharap»: «7:54. На 7 утра стою 12-м в общей. Конца общей очереди не видно за мостом, льгота как и рано утром не доходит до начала моста»;

Sergey: «9:15. "Каргилл": льгота до моста, основная на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Andrey: «4:45. Еленовка в сторону Мариуполя. Очередь до последнего гальюна. Льгота машин 20»;

Алексей: «6:05. В Еленовке в сторону Мариуполя до остановки. Жесть...».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Сергей: «5:34. В Октябре внизу спуска»;

Сергей: «7:08. Октябрь – начало камышей. Пускают хорошо, 10-15 минут 7 основная и 3 льгота. Пищевик – 16 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Источник : https://dnews.dn.ua