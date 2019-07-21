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«Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля
Сегодня утром, 21 июля, КПВВ «Майорское» приостановил работу из-за анонимного сообщения о минировании. Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 08:35, возобновления работы КПВВ «Майорское» и пересечения линии разграничения ожидали 150 транспортных средств на въезд на контролируемую территорию и 60 автомобилей на выезд ко временно неподконтрольной территории Украины.
Остальные контрольных пунктов въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Stanislav: «4:12. Очередь на "Каргилле" от моста, льготы уже пол-посадки»;
- «Sharap»: «5:22. Стою с 4-х утра на "Каргилле" в общей очереди. На 5 утра общая уже наверху моста, льгота машин 15, до начала моста»;
- Vera: «7:08. "Каргилл". Вчера не проехали. Ночевали (остались 7, в 5 утра стали 40 – все проехали в 6:45. Очередь была далеко на мосту, льготка до моста»;
- «Sharap»: «7:54. На 7 утра стою 12-м в общей. Конца общей очереди не видно за мостом, льгота как и рано утром не доходит до начала моста»;
- Sergey: «9:15. "Каргилл": льгота до моста, основная на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Andrey: «4:45. Еленовка в сторону Мариуполя. Очередь до последнего гальюна. Льгота машин 20»;
- Алексей: «6:05. В Еленовке в сторону Мариуполя до остановки. Жесть...».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Сергей: «5:34. В Октябре внизу спуска»;
- Сергей: «7:08. Октябрь – начало камышей. Пускают хорошо, 10-15 минут 7 основная и 3 льгота. Пищевик – 16 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Еленовка, КПВВ
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