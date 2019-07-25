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Как поделили власть в Донецкой области
Победителем выборов по партийным спискам в Донецкой области стала партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя". Но на округах выдвиженцы ОПЗЖ столкнулись с мощной конкуренцией со стороны ахметовского "Оппозиционного блока", влиятельных самовыдвиженцев и даже малоизвестных представителей "Слуги народа" и "Батькивщины".
Донецкая область стала единственной в Украине, где партия "Слуга народа" не взяла ни одного округа. Специфика выборов на Донбассе в том, что львиная доля местных округов неполные и "обрезанные" - определенная часть округа может быть на подконтрольной Украине территории, а остальные - в "ДНР" или "ЛНР". ЦИК не изменяла пределов округов, поэтому где-то на Донбассе в округе было всего по несколько тысяч избирателей, когда в среднем по Украине около 150 тысяч.
Поэтому депутатов от Донбасса могли избрать всего несколько сотен людей. В Донецкой области ОПЗЖ набрала 43,05% голосов. Второе место получила пропрезидентская партия "Слуга народа" 27,4%, и "Оппозиционный блок" - 11%. В Луганской области лидеры те же - ОПЗЖ почти 50%, "Слуга народа" - 28% и "Оппозиционный блок" - почти 5%.
4 соратника Медведчука
По мажоритарным округам в Донецкой области ОПЗЖ выигрывает выборы всего в четырех округах из двенадцати. В 46 округе (Бахмут и Лиман) из 38% голосов от ОПЗЖ победил 35-летний бизнесмен Федор Христенко, который выступает за автономию Донбасса и внеблоковый статус Украины. Его основной соперник - 26-летний Родион Вощанов из "Слуги народа" получил 25%. Вощанов - уроженец Бахмута, однако проживает в Киеве, в 2015 году баллотировался в Киевраду от Демократического альянса. Третьим финишировал кандидат от "Оппозиционного блока" из 23%.
В 47 округе (Славянск) из 46% победил действующий народный депутат, муж Наталии Королевськой Юрий Солод. В своей программе он выступал за прямые переговоры со всеми сторонами конфликта на Донбассе ради "возвращения людей под юрисдикцию Украины".
Из-за плаката со слоганом "Возобновим отношения с Россией - повернем мир на Донбасс", на Солода даже подали в суд. Основным соперником кандидата ОПЗЖ был кандидат от "Слуги народа" Юрий Патлачук - доцент Национального университета государственной фискальной службы Украины. Он набрал 17,07% голосов.
В 49 округе (Дружковка, Костянтиновка, Константиновський и Покровський районы) из 37% голосов победил член ОПЗЖ Валерий Гнатенко, который с 2006 года является главой Дружковки. Соперниками Гнатенко были бизнесмен, один из лидеров "Опоблока" Борис Колесников и известный юморист, кандидат от "Слуги народа" и друг президента Зеленського Сергей Сивохо.
Когда-то один из самых влиятельных людей Донбасса и близкий соратник Рината Ахметова Борис Колесников набрал только 32%. В своей кампании он отметился скандальным спором с местным жителем, который попал в выпуски новостей. Донецкий комик Сергей Сивохо сенсации не создал и набрал немного больше 21% голосов.
Четвертым победителем Донецкой области от ОПЗЖ в 59 округе (Селидово, Угледар, Марьинський район) стал голова Марьинськой РГА Владимир Мороз. Он победил действующего депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Сажка.
4 оппоблоковца
Кандидаты от "Оппозиционного блока" смогли победить в Донецкой области в четырех округах.
В 57 округе (Кальмиусский и часть Левобережного района Мариуполя) победу праздновал бизнес-партнер Рината Ахметова, действующий народный депутат Вадим Новинський. В последние годы он стал одним из наибольших защитников русского православия в Украине. За него проголосовали 42,6% избирателей.
Основным соперником господина Новинського был поселковый председатель прифронтовой Талаковки, расположенной рядом с Мариуполем, 39-летний Вячеслав Салгалов. Он баллотировался от "Слуги народа" и получил 24% голосов. Господин Салгалов обещал помочь президенту Зеленському принести мир на Донбасс и бороться за улучшение экологической ситуации в Мариуполе.
Еще в одном округе Мариуполя - 58 - также победил кандидат от "Оппозиционного блока", топменеджер местного "ахметовского" металлургического гиганта Сергей Магера. Он обошел кандидата от "Слуги народа" Виктора Романюка.
В неполном прифронтовом 45 округе (Авдеевка и часть Ясиноватського района - всего 44 тысячи избирателей) с большим отрывом стал депутатом гендиректор "ахметовского" Авдеевського коксохимического завода Муса Магомедов. Он получил 64% голосов и победил соперницу из "Оппозиционной платформы" Анастасию Петренко, которая является режиссером "Центра культуры и досуга города Славянска" и живет не в Авдеевке.
Муса Магомедов руководит Авдеевским коксохимом с 2012 года, и неоднократно появлялся в СМИ во время обстрелов завода, поскольку отвечал за сохранность предприятия, чье функционирование является крайне важным для мариупольских металлургических заводов.
Авдеевський коксохим является основным работодателем в Авдеевке и входит в группу Метинвест, основным акционером которой является группа SCM бизнесмена Рината Ахметова.
В 50 округе (Доброполье, Добропольский район, Мирноград, Покровск) с небольшим отрывом и большим скандалом побеждает кандидат "Опоблока", мэр Покровска с 2015 года Руслан Требушкин, который получил 30% голосов. По предварительным данным, он победил мэра Доброполья Андрея Аксенова, который был самовыдвиженцем. Разрыв между ними составляет всего несколько сотен голосов, около окружной комиссии собрались протесты, а полиция послала туда специальное подразделение. Местные активисты обвиняют обоих политиков в поддержке сепаратистов в 2014 году.
Самовыдвиженцы и "Батькивщина"
Однако не только регионалы прошли на Донбассе. В 48 округе (Краматорск) с большим отрывом от соперников удалось переизбраться действующему народному депутату Максиму Ефимову, который 5 лет входил в Совет к фракции БПП. Он получил более 54% голосов. В своей предвыборной программе Максим Ефимов называет приоритетами превращения Краматорска на "культурный цех Донбасса", создания здесь IT- инкубатора и привлечения иностранных инвестиций в экономику города. Господин Ефимов имеет хорошие связки в промышленных кругах Краматорска.
Неполный 52 округ с центром в неподконтрольном Дебальцево может выиграть бизнесмен от "Батькивщины" из Торецка Евгений Яковенко. После подсчета 3/4 бюллетеней он на 500 голосов обходит бизнесмена Олега Погодина от ОПЗЖ.
В 60 округе (Волноваха, Мангуш и часть Мариуполя) во второй раз подряд сумел избраться Дмитрий Лубинец. В прошлом созыве он был у фракции БПП, а баллотировался как самовыдвиженец. Господин Лубинец с отрывом в почти 10% голосов сумел победить кандидата от ОПЗЖ, генерального продюсера телеканала 112, киевлянина Артема Марчевского, который получил 27% голосов. Телеканал 112 связывают с Виктором Медведчуком.
Наименьший и самый легкодоступный округ Украины
В Донецкой области расположен наименьший округ страны - 51-й. Он должен охватывать два района "оккупированной" Горловки и часть Бахмутского района. Поэтому из-за неподконтрольности Горловки в этом округе действуют лишь два избирательных участка в поселке Зайцево с 3 тысячами избирателей. Средний округ в Украине имеет приблизительно 150 тысяч избирателей. Именно в 51 округе решила баллотироваться народный депутат Надежда Савченко, однако она стала 8-й, а проголосовали за нее лишь 8 избирателей. В округе также проиграла народный депутат Наталия Веселова, которая представляла в парламенте "Самопомоч", а теперь баллотировалась от "Силы людей". Она получила лишь 4 голоса.
А победителем с 220 голосами - 33% - стал 51-летний пенсионер, председатель общественной организации ветеранов Афганистана "Никто кроме нас" в Киеве Александр Ковалев. Его имя появилось в СМИ в 2016 году после подозрения со стороны ГПУ по поводу того, что господин Ковалев помогал уйти из Киева в феврале 2014 года роте "Беркута", которую потом обвинили в расстрелах протестующих. Сам он заявил, что сделал это, чтобы предотвратить столкновения.
Кроме того, в ГПУ подозревали, что Ковалев помог уничтожить оружие беркутовцев, которое использовали для убийств майдановцев. Впрочем, суд отпустил его под личное обязательство. Руководитель местной военно-гражданской администрации Владимир Веселкин, который на втором месте, в Facebook обвинил некоторых из своих оппонентов в скупке голосов.
"Люди, которые получают ДВЕ пенсии, пять лет подряд бесплатно получают топливо на зиму, молчу уже о другой помощи, которую не получают другие жители Украины, критикуют власть, обвиняя во всех грехах, сами с удовольствием продались и сделали свой выбор", - отметил Веселкин
Активность избирателей на этом округе составила лишь 26,7% - то есть на участок пришли несколько сотен людей. Перед голосованием ходили слухи, что определенные кандидаты хотели победить в округе, привезти в день голосования часть избирателей из неподконтрольных территорий. Однако по странному стечению обстоятельств ближайший пункт пропуска 21 июля закрывали из-за сообщения о минировании.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, выборы, Донецкая область, власть
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