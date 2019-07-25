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Архив - Донецкая область

В Амвросиевском районе два дня искали заблудившегося мужчину

25.07.2019 18:01
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В Амвросиевском районе два дня искали заблудившегося мужчину

Во временно оккупированном Амвросиевском районе на территории лесничества потерялся мужчина, которого искали два дня.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На территории временно оккупированного Амвросиевского района, в лесничестве в урочище «Спорное» потерялся мужчина. Его разыскивали с 23 июля 2019 года. 24 июля 2019 года мужчина был найден. Его под руки вывели из леса и доставили в больницу в Амвросиевке. Затем мужчина был передан родственникам.



Теги: Донбасс, поиск, мужчина, МЧС, лесничество, больница, Амвросиевский район
 
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