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Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци

06.08.2019 22:45
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Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, подписал законопроект № 10 357.

Данный закон предусматривается порядок расчета «зеленого тарифа» для всех домашних солнечных электростанций

Об этом говорится на сайте Верховной рады, передает donpress.com.

Согласно данного документа украинцам предоставляется возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.

В законе об аукционах по распределению квот поддержки производителей «зеленой» электроэнергии № 8449-д уже прописан порядок расчета «зеленого» тарифа для СЭС до 50кВт при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений.

Однако владельцы наземных домашних СЭС лишились права подключить свои электростанции по «зеленому» тарифу.



Теги: Донбасс, закон, электричество, сайт, солнечная энергия, тарифы, Верховная Рада, станция, Зеленский
 
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