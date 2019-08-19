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Архив - Донецкая область

«Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ

19.08.2019 18:02
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«Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ

В сети появилось видео, на котором показаны мощные удары ВСУ по подразделениям НВФ на Донбассе. Ролик ответного удара разместил пользователь «Конопляный Джмелик» на своей странице в Twitter.

В комментарии к видео сказано:

«Три выстрела — три попадания. Видите черный дым? Так горят две БМП террористов».

Когда и на каком участке фронта снято видео, не сообщается.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, выстрелы, НВФ
 
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