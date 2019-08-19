«Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ

19.08.2019 18:02

В сети появилось видео, на котором показаны мощные удары ВСУ по подразделениям НВФ на Донбассе. Ролик ответного удара разместил пользователь «Конопляный Джмелик» на своей странице в Twitter.

В комментарии к видео сказано:

«Три выстрела — три попадания. Видите черный дым? Так горят две БМП террористов».

Когда и на каком участке фронта снято видео, не сообщается.

Источник: https://donpress.com