В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны

21.08.2019 16:30

Новый проект, направленный на оказание гуманитарной помощи жителям буферной зоны Донецкой области, запустил БФ "Каритас Краматорск" в августе, - сообщает международный благотворительный фонд "Каритас Украины", передает ОстроВ.

Проект "Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины" рассчитан на два года.

За это время будут реализованы следующие программные компоненты для уязвимых категорий населения буферной зоны:

- распределение продуктовых наборов;

- регулярные платежи для обеспечения базовых потребностей;

- медицинские гранты и ваучеры;

- дистрибуция топлива для обогрева жилых помещений;

- психологическая помощь и психосоциальное сопровождение.

Проект реализуется при поддержке "Caritas Ukraine", "Caritas Germany", "German Humanitarian" и охватывает уязвимые категории населения, а именно: лица с особыми потребностями, тяжелобольные; одинокие старики (60 лет+); многодетные семьи; одинокие родители; беременная/кормящая мать (дети до 2-х лет) и лица с минимальным доходом.