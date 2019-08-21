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Архив - Донецкая область

В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны

21.08.2019 16:30
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В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны

Новый проект, направленный на оказание гуманитарной помощи жителям буферной зоны Донецкой области, запустил БФ "Каритас Краматорск" в августе, - сообщает международный благотворительный фонд "Каритас Украины", передает ОстроВ.
Проект "Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины" рассчитан на два года.
За это время будут реализованы следующие программные компоненты для уязвимых категорий населения буферной зоны:
- распределение продуктовых наборов;
- регулярные платежи для обеспечения базовых потребностей;
- медицинские гранты и ваучеры;
- дистрибуция топлива для обогрева жилых помещений;
- психологическая помощь и психосоциальное сопровождение.
Проект реализуется при поддержке "Caritas Ukraine", "Caritas Germany", "German Humanitarian" и охватывает уязвимые категории населения, а именно: лица с особыми потребностями, тяжелобольные; одинокие старики (60 лет+); многодетные семьи; одинокие родители; беременная/кормящая мать (дети до 2-х лет) и лица с минимальным доходом.



Теги: Донбасс, проект, гуманитарная помощь, ООС
 
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