- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий21:39
- «Есть нечего»: горняки ОРДО возмущены задержкой зарплаты перед Днем шахтера21:19
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ20:01
В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны
Новый проект, направленный на оказание гуманитарной помощи жителям буферной зоны Донецкой области, запустил БФ "Каритас Краматорск" в августе, - сообщает международный благотворительный фонд "Каритас Украины", передает ОстроВ.
Проект "Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины" рассчитан на два года.
За это время будут реализованы следующие программные компоненты для уязвимых категорий населения буферной зоны:
- распределение продуктовых наборов;
- регулярные платежи для обеспечения базовых потребностей;
- медицинские гранты и ваучеры;
- дистрибуция топлива для обогрева жилых помещений;
- психологическая помощь и психосоциальное сопровождение.
Проект реализуется при поддержке "Caritas Ukraine", "Caritas Germany", "German Humanitarian" и охватывает уязвимые категории населения, а именно: лица с особыми потребностями, тяжелобольные; одинокие старики (60 лет+); многодетные семьи; одинокие родители; беременная/кормящая мать (дети до 2-х лет) и лица с минимальным доходом.
Теги: Донбасс, проект, гуманитарная помощь, ООС
- Представителей местного самоуправления учили добывать деньги
- Шахтеры-альпинисты доставят "черное золото" на гималайские вершины
- 280 тонн гуманитарной помощи от ООН проследовали через "Новотроицкое" в "ЛДНР"
- За неделю Красный Крест доставил жителям "ДНР" 18,5 тонн продуктов
- Архитекторы займутся реконструкцией Донецкого училища олимпийского резерва
- В ДНР везут гуманитарную помощь от Красного Креста и ООН
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий21:39
- «Есть нечего»: горняки ОРДО возмущены задержкой зарплаты перед Днем шахтера21:19
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- Закон Зеленского изменит жизнь днепрян навсегда: «таки победа!»16:20
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- НАБУ закрыло дело против компании Зеленского «Киноквартал»15:20
- «Слава Украине! Героям слава!»: в Украине назначен новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ15:07
- «Дышать станет легче»: синоптик удивила неожиданным прогнозом погоды в Украине14:48
- Новая Рада: будущие нардепы начали битву за должности в парламенте и комитетах14:33
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости14:15
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"