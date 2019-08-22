Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На ММК им. Ильча в Мариуполе произошел пожар

22.08.2019 11:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На ММК им. Ильча в Мариуполе произошел пожар

В Мариуполе Донецкой области 20 августа около 15:41 горел конвертерный цех металлургического комбината им. Ильича. Об этом сообщает сайт «0629».

Как стало известно, произошел прогар ковша машины непрерывного литья заготовок № 4, что привело к проливу стали на промышленную площадку. На место происшествия прибыли спасатели.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Конвертерный цех работает в штатном режиме.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, завод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх