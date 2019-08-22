На ММК им. Ильча в Мариуполе произошел пожар

22.08.2019 11:02

В Мариуполе Донецкой области 20 августа около 15:41 горел конвертерный цех металлургического комбината им. Ильича. Об этом сообщает сайт «0629».

Как стало известно, произошел прогар ковша машины непрерывного литья заготовок № 4, что привело к проливу стали на промышленную площадку. На место происшествия прибыли спасатели.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Конвертерный цех работает в штатном режиме.

Источник : https://donpress.com