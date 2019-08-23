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В «ДНР» обсуждают, как «животные» в Седово обманывают отдыхающих
На курорте «ДНР» в неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) люди в костюмах животных «разводят» отдыхающих. Об этом пишут возмущенные и обманутые жители неподконтрольной Донетчины в соцсетях, пишут Донецкие новости.
«Животные» предлагают сфотографироваться с отдыхающими за 100 руб. (38 грн по местному курсу на 23.08.2019). Затем люди в костюмах настойчиво предлагают сделать фото все в новых и новых позах. А при оплате выясняется, что деньги нужно заплатить за каждое фото, о чем отдыхающих не предупреждают.
«Эти "животные" в Седово нагло обманывают людей! Возмущению нет предела», – пишет автор поста, жительница Донецка.
Дончанка рассказывает, что ей предложили сфотографироваться за 100 руб. (38 грн). «Сами начинают позировать, предлагать тебе идеи для фото и в конце просят 100 руб. (38 грн – ред.) за позу. Т.е., стояли ровно – 100 руб., стали боком – еще +100, а в итоге 200 руб. (76 грн – ред.) за их позирование», – отмечает обманутая дончанка.
Иные люди, отдыхавшие в Седово, также были обмануты подобным образом:
Евгения: «Они такие приставучие»;
Ольга: «Ну так они на этом и зарабатывают, старый развод... То же самое с голубями. За каждого голубя берут. Удивляют люди, которые вообще за это платят»;
Юля: «С нас 400 руб. (153 грн – ред.) содрали»;
Аня: «С нас 600 руб. (229 грн – ред.)».
Есть и мнения, что действия людей в костюмах вполне оправданны:
Наталия: «Новая поза, новое фото. Естественно, +100»;
Валерия: «Договорились за 100, какой разговор-то? Деньги сами отдали. Чего ныть теперь?»;
Клара: «Наденьте в жару этот макинтош и сами запросите втридорога».
Также в соцсетях обсуждают, что необходимо делать в подобных случаях:
Людмила: «Надо догонять и дергать их за хвост, я так делала»;
Александр: «По гриве дать за такой развод... Налоги явно не оплачивают»;
«Another World»: «Даже звери в ДНР разводят людей»;
Марьяна: «Звезды Седово. Какое море, такие и звезды. Я бы и бесплатно не сфотографировалась с ними»;
Герман: «Дали сотку и послали дальше париться на солнце»;
«Холден»: «Объясняешь ребятам, что в оферте не были однозначно обозначены условия совершенной сделки… Далее достаешь телефон и предлагаешь вызвать наряд полиции, чтобы зафиксировать происходящее в протоколе для дальнейшего решения вопроса в судебном порядке, при этом не упуская возможности напомнить своим новым знакомым об ответственности за ведение предпринимательской деятельности без официального оформления субъекта этой самой деятельности в установленных органах местной администрации».
Денис: «Проси у них деньги за то, что они с тобой сфоткались... Каждая поза по 200 руб. (76 грн – ред.)»;
Елена: «Делайте автосохранение фото на диск. Потом они говорят цену, а вы кошелек забыли, ой простите, смотрите – удаляю».
Теги: Донбасс, животные, Седово, ДНР
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