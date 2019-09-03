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Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"
Как рассказала руководитель проекта и главный редактор Ирина Юрьева, здание на первых порах будет существовать только в печатном виде и имеет первоочередную задачу — описывать жизнь прифронтовых сел. Первый год проект будет реализован на территории Донецкой области, а второй — еще и Луганской. В перспективе сделать издание общеукраинским и не ограничиваться только печатью. Финансируется проект немецким консульством и рассчитан на 2 года, пишет 0629.
Газета будет выходить два раза в месяц и содержать информацию о событиях в Украине, регионе и поселках.
Отец Ростислав Спрынюк, директор благотворительного фонда «Каритас» Мариуполь сообщил, что идея создания газеты появилась на встрече послов Германии в Украине с активистами города. Обсуждался вопрос об информационном дефиците жителей «серой зоны», а также о том, что доходящие до них новости имеют манипулятивный характер.
«Даже известные блогеры за кого-то или против кого-то и выкладывают информацию так, как это выгодно той или иной политической силе, которую они поддерживают», - отметил отец Ростислав.
Поэтому было решено создать газету, на 8 страницах которой будут описываться только факты и никаких готовых выводов. Информационный упор будет делаться на том, как громада может контролировать общественный бюджет, и с кого спрашивать за его нерациональную растрату. Также будет публиковаться полезная информация, например, справочник адресов предоставления социальной и финансовой поддержки. Организаторы проекта планируют распространять газету «Громада» по самым отдаленным и маленьким селам. «В селах люди не живут, а выживают», - сказал Ростислав Спрынюк и отметил, что большинство украинцев не знают точную ситуацию о войне Донбассе, тем более жители буферных зон.
Кроме информационной и социальной функции газета «Громада» будет и трудоустраивать людей. К примеру, в селах будут искать корреспондентов и супервайзеров, которые будут как готовить материалы для издания, так и его распространять. Ирина Юрьева добавила, что в газете будут указаны телефоны «Горячей линии», запросы которых будут анализироваться.
В новой газете будут объективно освещаться решенные и не решенные проблемы жителей прифронтовых сел и четко указываться благодаря кому это было сделано. «Мы будем нарабатывать и показывать конкретный алгоритм решения задач. Нужно избавлять людей от чувства «маленького человека», - говорит руководитель проекта.
Газета «Громада» будет раздаваться бесплатно и находиться в специализированных ящиках. Инициаторы проекта подчеркнули, что понимают, с чем им предстоит бороться: с российской пропагандой, которая влияет и на жителей «серой зоны», а также со стереотипом, что в век Интернета читать газеты никто не будет.
Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом «Каритас». С завтрашнего дня «Громаду» уже можно будет видеть в прифронтовых поселках под Мариуполем.
Теги: Донбасс, Мариуполь, газета, серая зона
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