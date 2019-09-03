Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой

03.09.2019 11:27

В Мариуполе состоится суд над женщиной, которая убила мужа.

Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, пишет 0629.

Кровавая драма произошла в сентябре 2017 года в одной из квартир Левобережного района. Мужчина с женой вместе пили водку вечером. После того, как спиртное закончилось, муж начал скандалить, требуя деньги на добавку. Женщина дала деньги и мужчина вернулся ужасно пьяным.

Скандал возобновился с новой силой. Мужчина схватил топор и начал угрожать жене, говорил, что "зарубит". Зная суровый характер супруга и его агрессивность, женщина решила защищаться. Она взяла кухонный нож, ударила первой и попала ему в грудь. Удар оказался смертельным.

По словам обвиняемой, она решила, что мужчина потерял сознание не от ранения, а потому что пьян. Она раздела его, обработала рану йодом, вытерла с пола кровь и легла спать. Проснувшись, она поняла что мужчина мертв. Испугавшись, она решила убить себя и выпила несколько упаковок снотворного.

Очнувшись, женщина снова начала осознавать всю трагичность ситуации и порезав вены, пыталась выпрыгнуть с балкона. Однако это сделать не смогла. На суде она заверила, что в содеянном кается и что не хотела убивать.

Мать погибшего утверждает, что невестка до этого неоднократно наносила в ходе ссор повреждения ее сыну (за что была осуждена) и угрожала, что хорошо владеет ножом.

Суд признал ее виновной по ст. 115 "Убийство". Женщине назначили срок заключения 8 лет и за предыдущее преступление (ее уже судили за нанесение тяжких телесных повреждений супругу, - прим.авт.) добавили еще один год.

Всего в тюрьме она проведет 9 лет.