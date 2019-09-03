- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери11:08
- Противник применил запрещенное вооружение в зоне ООС: один военный ранен один погиб10:49
- Обстановка на пунктах пропуска в зоне ООС: Больше всего машин на КПВВ «Новотроицкое»10:18
- На Донбассе наемники РФ ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери10:01
- Стало известно, где на Донбассе запретили клеить рекламу на столбах09:41
- Заставили возвращаться: На КПП в «ДНР» запрещают провозить корм для животных09:25
- В ОРДО отправили под «домашний арест» «командира НВФ» «Корсу»08:27
- В "ДНР" зашел спецназ Путина, у Пушилина сдают нервы07:29
- Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ21:52
Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой
В Мариуполе состоится суд над женщиной, которая убила мужа.
Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, пишет 0629.
Кровавая драма произошла в сентябре 2017 года в одной из квартир Левобережного района. Мужчина с женой вместе пили водку вечером. После того, как спиртное закончилось, муж начал скандалить, требуя деньги на добавку. Женщина дала деньги и мужчина вернулся ужасно пьяным.
Скандал возобновился с новой силой. Мужчина схватил топор и начал угрожать жене, говорил, что "зарубит". Зная суровый характер супруга и его агрессивность, женщина решила защищаться. Она взяла кухонный нож, ударила первой и попала ему в грудь. Удар оказался смертельным.
По словам обвиняемой, она решила, что мужчина потерял сознание не от ранения, а потому что пьян. Она раздела его, обработала рану йодом, вытерла с пола кровь и легла спать. Проснувшись, она поняла что мужчина мертв. Испугавшись, она решила убить себя и выпила несколько упаковок снотворного.
Очнувшись, женщина снова начала осознавать всю трагичность ситуации и порезав вены, пыталась выпрыгнуть с балкона. Однако это сделать не смогла. На суде она заверила, что в содеянном кается и что не хотела убивать.
Мать погибшего утверждает, что невестка до этого неоднократно наносила в ходе ссор повреждения ее сыну (за что была осуждена) и угрожала, что хорошо владеет ножом.
Суд признал ее виновной по ст. 115 "Убийство". Женщине назначили срок заключения 8 лет и за предыдущее преступление (ее уже судили за нанесение тяжких телесных повреждений супругу, - прим.авт.) добавили еще один год.
Всего в тюрьме она проведет 9 лет.
Теги: Донбасс, муж, Мариуполь, женщина, нож
- Брак на троих
- Женщина пырнула мужа ножом и пыталась свалить вину на "неизвестного"
- Пьяная парочка ограбила в Мариуполе женщину-инвалида
- Мариупольчанка ударила мужа ножом в грудь
- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО
- Водитель ВАЗа сбил женщину и двоих детей
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери11:08
- Противник применил запрещенное вооружение в зоне ООС: один военный ранен один погиб10:49
- Обстановка на пунктах пропуска в зоне ООС: Больше всего машин на КПВВ «Новотроицкое»10:18
- На Донбассе наемники РФ ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери10:01
- Стало известно, где на Донбассе запретили клеить рекламу на столбах09:41
- Заставили возвращаться: На КПП в «ДНР» запрещают провозить корм для животных09:25
- В ОРДО отправили под «домашний арест» «командира НВФ» «Корсу»08:27
- В Луганске произошло смертельное ДТП с «полицейскими» ОРЛО: опубликовано жуткое фото07:44
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери11:08
- Противник применил запрещенное вооружение в зоне ООС: один военный ранен один погиб10:49
- Bosch представила "умную" детскую коляску10:30
- Обстановка на пунктах пропуска в зоне ООС: Больше всего машин на КПВВ «Новотроицкое»10:18
- На Донбассе наемники РФ ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери10:01
- Стало известно, где на Донбассе запретили клеить рекламу на столбах09:41
- Заставили возвращаться: На КПП в «ДНР» запрещают провозить корм для животных09:25
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги